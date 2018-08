Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ucise joi in urma unui atac impotriva unui autobuz care transporta copii in nordul Yemenului, a anuntat reprezentanța Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) in aceasta țara devastata de razboi, scrie AFP.

- Racheta a fost lansata din provincia Amran, din nordul Yemenului, spre orasul saudit Jizan, releva comunicatul coalitiei arabe, difuzat de agentia oficiala de presa Saudi Press Agency (SPA).Tirul efectuat miercuri ridica la 165 numarul rachetelor lansate de rebeli din 2015, potrivit coalitiei.Arabia…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic SI , potrivit…

- Un atac armat a avut loc, joi, in redacția ziarului The Capital Gazette din orașul american Annapolis, statul Maryland. ►Alerta s-a dat la ora pranzului. Un jurnalist al publicației The Capital Gazette a scris pe Twitter ca mai mulți colegi au fost impușcați printr-un zid de sticla. ►Cel puțin 5 persoane…

- Fortele aeriene ale Arabiei Saudite au afirmat marti ca au distrus o racheta balistica care a fost trasa asupra orasului saudit Yanbu dinspre Yemenul vecin, a anuntat canalul local de televiziune Al Arabiya, citat de agentia Xinhua, preia Agerpres.Racheta, care a fost trasa din Yemen de catre…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite,luni, la Kabul, intr-un atentat sinucigas revendicat de gruparea Statul Islamic vizand o adunare a unor lideri religiosi care tocmai proclamase o fatwa impotriva terorismului cu mai putin de o ora inainte, relateaza AFP. Cel putin opt persoane…

- Accident groaznic in Mexic, unde un autobuz s-a ciocnit in viteza mare cu un camion, dupa care ambele vehicule s-au prabușit intr-o rapa. Cel puțin 11 oameni au murit, iar alți 12 au fost raniți. Zeci de echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au ajuns rapid la fața locului.

- A fost panica aseara in centrul Parisului, unde un barbat inarmat cu un cutit a atacat mai multi trecatori. Unul dintre ei a fost ucis, iar patru sunt raniti. Teroristul a fost impuscat mortal de politisti. Atentatul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.