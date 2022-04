Autobaza lui Simeone Atletico Madrid a practicat la Manchester un joc ultradefensiv, dar n-a putut evita infrangerea cu 0-1 in fata „cetatenilor" .Liverpool este la un pas in semifinalele Ligii Campionilor Manchester City a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Atletico Madrid, in mansa I a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Dupa o prima repriza fara niciun sut pe spatiul ambelor porti, diferenta fost facuta de golul marcate de belgianul Kevin De Bruyne (70), cu un sut din unghi. Phil Foden a furnizat o pasa de mare calitate, la doar cateva zeci de secunde de la intrarea sa pe gazon.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat, dupa victoria contra lui Atletico Madrid, scor 1-0, din sferturile Ligii Campionilor, ca jucatorii sai au gasit cu dificultate spatii in fata spaniolilor. El considera ca victoria la limita trebuie apreciata. „A fost un meci dificil in fata…

- Dupa Manchester City – Aletico Madrid 1-0, Pep Guardiola, managerul „cetațenilor” a comentat modul in care formația lui Diego Simeone a jucat in meciul din turul sferturilor Champions League. Tehnicianul englezilor a explicat ca formației sale i-a fost greu sa atace, ca urmare a modului in care Atletico…

- Manchester City s-a impus la limita cu Atletico Madrid, 1-0, in turul sferturilor Champions League, la capatul unui meci in care ibericii s-au aparat pe intreaga durata. La finalul partidei, Pep Guardiola și Diego Simeone au comentat partida in care Atletico Madrid nu a expediat niciun șut pe poarta.…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Manchester City si Atletico Madrid, programat marti 5 aprilie, de la 22:00, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA sa conduca la centru partida Manchester City - Atletico Madrid, programata marți, 5 aprilie, de la 22.00, contand pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Din brigada lui Kovacs vor face parte și conaționalii Vasile Marinescu și…

- Astazi, incepand cu ora 13:00 in Romania, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile Champions League. Evenimentul va putea fi urmarit live pe GSP.ro. Cele 8 echipe din sferturi sunt Atletico Madrid, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Villarreal. In aceasta…

- Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA sa conduca la centru unul din cele mai interesante meciuri din optimile de finala ale Champions League, cel dintre Atletico Madrid și Manchester United.

- Benfica ar fi platit 1,9 milioane de euro, fara documente, unei companii IT, iar „centralul” Bruno Paixao a primit bani de la acea firma. Numai nori negri asupra clubului lusitan. In 2021, Luis Filipe Vieira, președintele clubului de 18 ani, și-a dat demisia, fiind anchetat intr-un scandal de frauda…