Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav pe DN1, judetul Bihor. Un sofer se afla in stare grava.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E60 Huedin ndash; Alesd, la kilometrul 565, in zona Piatra Craiului judetul Bihor , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la telefonul de urgenta al Dispeceratului Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, pe DN3, la Popasul de la padure din apropierea localitatii Valu lui Traian. Acesta a mai precizat…

- Un accident spectaculos a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Nerau, apartinand de comuna Teremia Mare. Un automobil a iesit de pe sosea si s-a rasturnat cu rotile in sus. Din fericire cele trei persoane din masina, un adult si doi minori, au scapat cu leziuni usoare. La fața locului s-au…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Robert, un roman plecat in Germania, a fost abandonat in fața unui spital, dupa ce pare a fi fost un accident de munca. Soția lui, care a ramas in țara, a facut apeluri disperate pentru a-și gasi soțul, internat drept persoana necunoscuta. Femeia crede acum ca la mijloc ar fi vorba despre o mușamalizare.

- Un gorjean aflat la munca in Germania se afla internat in spital in stare grava, dupa ce a fost victima unui accident de munca. Un perete din beton a cazut peste el, iar barbatul ar fi suferit fracturi multiple la picioare.

- Un barbat de 30 de ani a fost gasit inconstient, în afara masinii, de trupele de salvare dupa ce a fost implicat într-un accident în localitatea Caianu Vama. ”O autospeciala cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD au fost alertate în jurul orei 21.10,…

- Accident rutier grav, in urma cu puține momente, pe autostrada A1. O persoana a fost ranita și se afla in stare de inconștiența, neincarcerata. Incidentul a avut loc pe A1, la kilometru 538+500, pe sensul de mers spre Nadlac. In accident a fost implicat un camion incarcat cu aproximativ 140 de tuburi…