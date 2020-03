Auto - F1: Marele Premiu al Australiei deschide sezonul 2020 de Formula 1

Editia 2020 a sezonului de Formula 1 debuteaza in acest weekend, cu Marele Premiu al Australiei, la Melbourne, prima din cele 22 curse din calendar, un nou record al competitiei care deocamdata nu se confrunta cu piedici prea mari din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza AFP.



Doar Marele Premiu al Chinei, programat pe 19 aprilie la Shanghai, a fost amanat, fara a se stabili o alta data, in timp ce Marele Premiu al Bahrainului, din 22 martie, se va disputa fara spectatori.



Marile noutati din calendar sunt debutul Vietnamului in Formula 1, cu un Grand Prix pe 5 aprilie,…