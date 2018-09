Autenticitatea înregistrărilor din dosarul DNA al fostului primar Gheorghe Nichita nu poate fi probată Expertul INEC Gheorghe Pop susține ca autenticitatea inregistrarilor din dosarul DNA al fostului primar Gheorghe Nichita nu poate fi probata fara fișierele originale și suporturile acestora: “Nefiind prezent la momentul efectuarii inregistrarii, nu sunt in masura sa garantez absența oricarei modificari… Nu exista nicio garanție ca toate cele 7 fișiere analizate reprezinta copii fidele ale unor inregistrari originale” Șoc la Curtea de Apel București. Scartaie serios rechizitoriul intocmit de catre DNA in dosarul in care fostul primar PSD de Iasi Gheorghe Nichita este acuzat ca ar fi luat mita in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a fost, in 2017, de 15,941 milioane persoane, in crestere cu 12,3% (1,744 milioane persoane) fata de anul precedent, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Din totalul vizitatorilor, 12,353 milioane persoane (77,5%) au vizitat…

- Municipiile Iasi, Roman, Bistrita si Brasov sunt cele patru orase care vor concura pentru titlul de ‘Capitala a Tineretului din Romania’, editia 2019-2020, potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul programului, www.capitalatineretului.ro . Titlul este detinut in prezent de catre municipiul…

- Circulatia se defasoara anevoios pe DN1, din cauza unui accident de circulatie, in care a fost implicat un motociclist. Accidentul a avut loc pe serpentinele dintre Predal si Timisul de Sus. Politistii rutieri dirijeaza in zona circulatia, care se desfasoara pe un fir, alternativ. The post VIDEO Trafic…

- Institutul National de Hidrologie si Gopodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Arges, Olt si Teleorman, atentionarea fiind valabila pana miercuri, la ora 12.00.

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un bloc de pe strada Aleea Constructorilor din municipiul Brasov, fara a se inregistra victime, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Citește și: CUTREMUR fara precedent in Sistem: se PULVERIZEAZA…

- Pacienții și aparținatorii vor fi anunțați ca in unitarea medicala nu se da șpaga și vor fi incurajați sa spuna daca cineva din randul personalului le solicita sau le sugereaza ca trebuie „sa dea ceva”. Ingrijorat de numarul mare de cazuri de corupție inregistrate le nivelul unitații medicale in ultimii…

- Barbatul in varsta de 43 de ani din Brasov, care in luna martie si-a ucis sotia si cei doi copii, dupa ce i-a injunghiat pe acestia in timp ce dormeau, a avut discernamant scazut in momentul comiterii faptelor, se arata in rezultatul expertizei psihiatrice. Procurorii spun ca barbatul va raspunde…