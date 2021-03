Stiri pe aceeasi tema

- Austria a suspendat administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Oxford si AstraZeneca dintr-un lot de doze, ca masura de precautie, dupa ce a fost inregistrat un deces si o persoana a prezentat complicatii grave dupa inocularea lui, a anuntat duminica Agentia nationala de Sanatate, citeaza The…

- Peste 32.140 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 22.934 au fost imunizate cu Pfizer și 9.215 cu AstraZeneca, a anunțat Comitetul National pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. In total, de la debutul campaniei de vaccinare, 946.781 de persoane au…

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat sambata, la o zi de la lansarea programului national de vaccinare anti-COVID-19, ca un nou model sofisticat de seringa, produs la plan local, permite maximizarea numarului de doze administrate dintr-o singura fiola cu ser, relateaza Yonhap potrivit Agerpres.…

- Autoritatile sanitare canadiene au anuntat vineri ca au autorizat al treilea vaccin impotriva COVID-19, cel al gigantului farmaceutic AstraZeneca, informeaza AFP potrivit Agerpres. Canada, care a autorizat deja serurile Pfizer/BioNTech si Moderna, a comandat 20 de milioane de doze din vaccinul produs…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. In județul Bacau vor fi inființate 5 noi centre de vaccinare, pe langa cele 17 existente. De... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bilanțul epidemiei din Marea Britanie, a cincea cea mai afectata țara din lume, depașește 2,7 milioane de cazuri Covid-19 și 75.430 de decese. Din totalul pacienților internați, 1.847 sunt la Terapie Intensiva. Autoritațile explica explozia noilor infectari prin apariția tulpinii virusului care este…