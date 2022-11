Daca oficialii Romaniei vor reuși sau nu sa ii convinga pe austrieci ca meritam sa intram in Schengen nu se știe, deși se depun eforturi serioase. Ce știm este ca Austria a declarat din nou ca nu vede cu ochi buni intrarea Romaniei și Bulgariei, dar va susține Croația. Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali, potrivit declaratiilor sale…