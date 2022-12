Austria sugerează că va accepta aderarea României la Schengen, doar cu o condiție Ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, da asigurari ca „nimic nu va mai sta in calea extinderii spatiului Schengen”, daca se vor lua masuri, astfel incat in urmatoarele luni tara sa sa constate o scadere a numarului solicitantilor de azil. Veto-ul pe care Viena l-a spus aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen a fost unul „de moment” si nu este „pentru totdeauna”, a declarat el intr-un interviu citat de presa austriaca. „Sunt increzator ca vom reusi sa luam cu adevarat masuri aici, in urmatoarele cateva luni, astfel incat cifrele sa scada. Apoi, nimic nu va mai sta in calea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

