- O aeronava Boeing C-17 Globemastor, de la Baza Aeriana Papa din Ungaria, a incalcat „masiv” spatiul aerian austriac vineri, sustine Ministerul Apararii de la Viena. Aeronava a survolat lacul Attersee, de langa Salzburg, la o altitudine de doar 1.000 de metri, in locul celei regulamentare de circa 10.000…

- Avionul de tip ATR 72-600 operat de TAROM a lovit cu jamba din fața un iepure care se afla pe pista in timp ce avionul era in procedura de decolare, potrivit site-ului boardingpass.ro .In acel moment, avionul atinsese viteza de 117 kilometri pe ora, iar piloții au anulat procedura de decolare și au…

- Doua avioane Eurofighter apartinand Fortelor Aeriene Germane au decolat, joi, 24 iunie, spre Romania, in scopul supravegherii spatiului aerian de-a lungul flancului sud-estic al NATO, informeaza Deutsche Welle.

- Micul vehicul, care seamana cu un elicopter, a fost testat langa Paris și a reușit sa zboare 3 minute. Prototipul s-a ridicat la o inalțime de 30 de metri și a parcurs o distanța de aproape 500 de metri, fara vreun om in cabina. Planul este ca aeronava cu motor electric sa transporte doi oameni, dintre…

- Incidentul s-a petrecut vineri dimineața, in timpul unei ploi extrem de puternice. A British Airways 787 Dreamliner just suffered a nose gear collapse at Heathrow Terminal 5 this morning. pic.twitter.com/64lCqLCtNH — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) June 18, 2021 Potrivit martorilor și fotografiilor, …

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns, miercuri, la Geneva, pentru primul sau summit cu președintele american Joe Biden. Avionul lui Putin a decolat de la Soci și a zburat peste Romania, iar cand a intrat in spațiul aerian romanesc, aeronava a fost intampinata de doua avioane militare americane,…