- Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri o rezolutie bazata pe petitia depusa in PE de societatea civila din Romania prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spatiul Schengen. Documentul a fost adoptat cu 526 voturi ”pentru”, 57 voturi…

- Romania si Bulgaria ar trebui sa fie in spatiul Schengen pana la sfarsitul acestui an – se arata intr-o rezolutie adoptata, cu putin timp in urma, de Parlamentul European. In documentul adoptat cu o larga majoritate – 526 voturi pentru, 57 impotriva si 42 de abtineri – se mentioneaza ca ambele tari…

- Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție extrem de dura impotriva Austriei din cauza veto-ului pe Schengen. Rezolutia solicita Consiliului UE sa aprobe aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pana la sfarsitul anului 2023. Romania a acuzat Austria de discriminare și a invocat pentru…

- In Parlamentul European, va fi votata, miercuri, rezolutia privind aderarea Bulgariei si Romaniei la Spatiul Schengen. In acest context, europarlamentarul roman din Partidul Popular European Eugen Tomac a solicitat Parlamentului European sa deschida o actiune impotriva Consiliului European la Curtea…

- "In ultimul raport MCV privind Bulgaria, din 2019, si Romania, din 2022, Comisia a concluzionat deja ca Bulgaria si Romania au facut suficiente progrese in indeplinirea angajamentelor la momentul aderarii la UE si ca toate conditionalitatile din MCV au fost indeplinite satisfacator. Pentru a inchide…

- Cu acest prilej, șefa diplomatiei romane a multumit, in acest context, reprezentantilor Spaniei pentru "angajamentul clar" in dosarul Schengen, relateaza Agerpres."Extinderea Spatiul Schengen trebuie sa ramana un element-cheie al calendarului nostru", a aratat Odobescu.Ea a vorbit de evaluarea comuna…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe scrie joi pe pagina sa de Facebook ca incearca sa treaca prin Parlamentul European un amendament care prevede acordarea de compensații financiare de la statele care au blocat intrarea Romaniei in spațiul Schengen.„Cei care țin romanii in afara Schengen trebuie sa plateasca!…