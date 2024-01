Stiri pe aceeasi tema

- Daniil Medvedev a fost condus cu 2-0 la seturi și s-a aflat la doar doua puncte distanța de eliminarea de la Australian Open 2024, dar rusul a revenit spectaculos in meciul cu Alexander Zverev și va juca pentru a treia oara in ultimul act al turneului de la Melbourne. Medvedev (favorit 3) s-a impus…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open, a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner, intr-o partida disputata vineri la Melbourne.

- Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) l-a eliminat pe Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) in semifinalele Australian Open, scor 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Italianul a ajuns astfel in premiera intr-o finala de Grand Slam. Pe langa succesul din tenis, Sinner are noroc și in dragoste. Jannik are o relație cu modelul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open si detinatorul recordului de trofee cucerite la aceasta competitie (10), a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open si detinatorul recordului de trofee cucerite la aceasta competitie 10 , a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6 1, 6 2, 6 7 6 8 , 6 3, de italianul Jannik Sinner, intr…

- Jannik Sinner a transformat cea mai asteptata confruntare de la Australian Open 2024 intr-un spectacol personal, printr-o victorie dominanta in fata lui Novak Djokovici, de 10 ori campion la Melbourne, potrivit news.roVictoria italianului in fata numarului 1 mondial nu este un soc, dar scorul de…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capatul unui meci care a durat trei ore si 45 de minute. „Nole“ a acces cu aceasta ocazie pentru a…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, finalista de anul trecut si a treia favorita la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost eliminat joi de rusoaica Ana Blinkova, care s-a impus cu 6-4, 4-6, 7-6 (22-20), la Melbourne, in turul al doilea. Campioana de la Wimbledon din 2022, invinsa…