- Simona Halep iși continua drumul la Australian Open urmand a juca, in turul trei al competiției, impotriva jucatoarei din Muntenegru, Danka Kovinic, locul 98 WTA. In turul doi, Kovinic a invins-o pe Emma Raducanu. Meciul Simonei Halep va avea loc in noaptea de vineri spre sambata, nu mai devreme…

- Perechea Simona Halep (30 de ani, locul 350 WTA la dublu) - Gabriela Ruse (24 de ani, 99 WTA) a fost invinsa in turul 1 de la Australian Open de cuplul Jaqueline Cristian (23 de ani, 343 WTA) - Andrea Petkovic (34 de ani, 134 WTA), scor 4-6, 0-6. Pe terenul 8 din complexul Melbourne Park, Halep și Ruse…

- Perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic (Romania/Germania) a eliminat echipa Simona Halep/Gabriela Ruse, vineri, in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul Australian Open. Cristian si colega sa s-au impus cu scorul de 6-4, 6-0, intr-o ora si noua minute. Cristian si Petkovic vor juca in…

- Simona Halep a avut parte de vești bune în cursul zilei de joi, mai multe favorite de pe partea ei de tablou fiind eliminate surprinzator de la Australian Open. Acum ramâne însa ca sportiva noastra sa respecte calculul hârtiei și sa treaca de Beatriz Haddad Maia (83 WTA - Brazilia).…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) este in turul 3 la Australian Open! Romanca a trecut in aceasta dimineața de Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA), scor 6-2, 6-4. In turul 3, Sorana o va intalni pe Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). Meciul va avea loc sambata, ora de start urmand a…

- Simona Halep va juca, in turul al doi de la Australian Open, cu jucatoarea brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 83 WTA. Romanca a trecut de poloneza Magdalena Frech in primul tur al competiției de la Melbourne.

- Prima zi a turneului de la Australian Open a fost benefica celor doua romance care au intrat pe teren. Dupa victorie frumoasa a Gabrielei Ruse, a venit si randul lui Jaqueline Cristian sa impresioneze si sa obtina o calificare fantastica in turul secund. Sportiva noastra a facut un meci mare impotriva…

- Irina Bara a fost invinsa de bulgaroaica Viktoria Tomova, cu 6-2, 6-1, vineri, la Melbourne, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open. Bara (26 ani, 136 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 17 minute. Romanca a avut procentaje scazute la serviciu, castigand…