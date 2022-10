Australia nu mai recunoaşte Ierusalimul de Vest drept capitală israeliană Australia a revenit marti asupra unei decizii a guvernului anterior de a recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala a Israelului, afirmand ca statutul orasului ar trebui rezolvat prin negocieri de pace intre Israel si poporul palestinian, transmite AFP. Ministrul afacerilor externe Penny Wong a declarat ca Australia "va fi intotdeauna un prieten ferm al Israelului" si s-a angajat in favoarea unei solutii cu doua state, in care Israelul si un viitor stat palestinian sa coexiste in pace in cadrul unor granite recunoscute la nivel international. Guvernul "recomanda Australiei sa participe la eforturile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

