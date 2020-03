Stiri pe aceeasi tema

- Premierul australian Scott Morrison a numit o ''vara neagra'' incendiile de vegetatie grave din tara sa soldate pana acum cu peste 30 de decese, transmite marti DPA. Zeci de focare inca erau active marti in statele australiene New South Wales, Victoria si South Australia,…

- Zone extinse din sud-estul Australiei s-au pregatit joi pentru un nou val de canicula de cateva zile, care ameninta sa alimenteze incendiile de vegetatie active de cateva luni, informeaza Reuters. In timp ce pompierii si locuitorii si-au luat masuri de precautie in conditiile cresterii nivelului de…

- Majoritatea incendiilor din estul Australiei a fost stinsa, sambata, in urma ploilor torentiale, insa focul continua sa faca ravagii in sud si sud-estul tarii, au anuntat autoritatile locale, potrivit news.ro.In statul New South Wales, au ramas 75 de focare de incendii active din 100 cate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, miercuri, ca sunt in continuare in vigoare alertele privind condiții severe de producere a incendiilor pentru Australia de Vest și Australia de Sud. Canberra, capitala țarii ramane cea mai afectata de poluarea cu fum, a mai precizat instituția.„Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza miercuri ca in Australia se mentin starea de dezastru in statul Victoria, starea de urgenta in statul New South Wales si alerta pentru teritoriul capitalei australiene - Canberra in urma evenimentelor majore provocate de incendiile de vegetatie. Totodata,…

- Un pompier voluntar a murit luni in timpul luptei cu incendiile de vegetatie care fac ravagii in estul Australiei, a anuntat Serviciul Rural de Pompieri (RFS), citat de agentia DPA. Pompierul si-a pierdut viata dupa ce autospeciala pentru stingerea incendiilor in care se afla s-a rasturnat…

- Aproximativ 2.800 de pompieri lupta cu flacarile in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei. Peste 100 de incendii de vegetatie continua sa arda, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA,

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA,…