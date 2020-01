Australia - Fauna sălbatică ar putea avea nevoie de decenii pentru a-şi reveni după incendiile de vegetaţie Fauna salbatica din Australia, renumita in special pentru koala si canguri, va avea nevoie de cateva decenii pentru a-si reveni dupa incendiile de vegetatie care continua sa devasteze continentul, relateaza vineri AFP.



De la debutul incendiilor violente, in luna septembrie, cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si o suprafata de doua ori cat cea a Belgiei a fost mistuita de flacari.



Aceste incendii au fost, de asemenea, letale pentru vietuitoarele salbatice. Potrivit unui studiu recent, focarele, multe dintre ele in continuare active, sunt responsabile de disparitia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

