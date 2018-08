Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece ministri australieni si-au prezentat demisia, fiind o noua lovitura pentru premierul Malcolm Turnbull, care s-ar putea confrunta cu o noua tentativa de ''puci'' in propriul partid, relateaza miercuri AFP preluata de Agerpres. Seful guvernului de centru-dreapta si-a salvat marti…

- Seful guvernului de centru-dreapta si-a salvat marti pozitia sa de drept intr-un vot intern in cadrul Partidul sau Liberal, care este devansat in sondaje de opozitia laburista cu un an inainte de alegeri. Turnbull a intrunit 48 de voturi impotriva si 35 pentru in cazul ministrului sau de interne…

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- Seful securitatii de la Facebook, Alex Stamos, a declarat ca va parasi compania la sfarsitul lunii. Anuntul a fost facut dupa ce Facebook a descoperit persoane ce continua sa foloseasca platforma de socializare pentru a manipula discutiile politice si pentru a influenta rezultatele alegerilor parlamentare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa o afirmatie a acestuia privind baza militara de la Deveselu. "Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete 'balistice' la Deveselu. Prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa,…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a demisionat. Seful diplomatiei britanice sustine ca paraseste guvernul May in urma unei discutii aprinse privind planurile Brexit. Boris Johnson este al doilea ministru pe care il pierde Theresa May in mai putin de 24 de ore. Primul care a demisionat a…

- Șeful PSD s-a referit la faptul ca Victor Ponta rupe tot mai mulți parlamentari PSD și ii transfera la nou sau partid, iar Mihai Tudose e unul dintre capii revoltei interne din partid.Miercuri, Victor Ponta a racolat doi parlamentari PSD – Gabriela Podașca și Mircea Titus Dobre, dupa ce…