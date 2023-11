Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au anunțat cum va fi vremea in luna noiembrie 2023. Tendința va fi de umiditate excesiva. Precipitațiile vor lua și forma fulgilor de zapada, potrivit specialiștilor. Cand va ninge ca-n povești in țara. Cum va arata iarna 2023-2024. Cum…

- Ingrijorare la Complexul Energetic Oltenia din cauza ca s-a intrat in luna noiembrie și bugetul de venituri și cheltueili nu mai este aprobat de catre Guvern. Mai mult, Planul de restructurare ramane nemodificat, in ciuda promisiunilor facute de conducerea Ministerului Energiei. Prin urmare, se mizeaza…

- Vreme neobișnuita pentru luna noiembrie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, potrivit ultimelor prognoze ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astfel, pentru prima saptamana din noiembrie, perioada pana la 6 noiembrie, temperaturile sunt peste cele obișnuite…

- Vremea schimba foaia, in perioada urmatoare. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat ploi puternice și vijelii. ANM a precizat și care sunt zonele din țara vizate de avertizarea emisa pentru Romania. Vremea se schimba Luna octombrie a adus vreme superba in aproape toate…

- Vremea va fi rece pentru aceasta data. Cerul va fi temporar noros. Dupa-amiaza și seara, pe alocuri va ploua, iar la altitudini de peste 1500 m, precipitațiile vor fi sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari ziua de 40…50 km/h. La munte, rafalele vor…

- Potrivit Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza si seara, cand vor fi conditii pentru ploi de scurta durata si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 31 de grade.Joi dimineața, …

- Temperaturile in septembrie se vor situa peste cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi excedentare pana pe 11 septembrie, iar in multe zone ale țarii vom avea parte de furtuni puternice, potrivit prognozei pentru perioada 28 august - 25 septembrie, transmise marți de Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Un ciclon polar lovește Romania! Temperaturile vor scadea considerabil. Daca pana acum am avut zile doar cu canicula, iata ca vremea se schimba radical in țara noastra. Iata cum va fi vremea in urmatoarea perioada!