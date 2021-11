Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian a clasificat miercuri intreaga miscare Hezbollah drept organizatie terorista, extinzand la intregul grup ce controleaza o mare parte a Libanului aceasta clasificare care pana acum era aplicata doar unitatilor sale armate, informeaza AFP. Puternica miscare siita sustinuta de Iran…

- Israelul a inceput campania de vaccinare impotriva noului coronavirus pentru copiii din grupa 5-11 ani, devenind astfel una dintre primele tari din lume, dupa Statele Unite, care au scazut pragul de varsta ce permite accesul la vaccinuri anti-COVID-19 cu scopul de a stopa pandemia, informeaza AFP.…

- Guvernul israelian a aprobat joi vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor din categoria de varsta 5-11 ani, dupa ce un consiliu consultativ din cadrul Ministerului Sanatații a facut, miercuri, o recomandare in acest sens, relateaza AFP, citata de News.ro . Intre timp, autoritațile au organizat…

- Oficiali de rang inalt israelieni civili si militari au efectuat joi un exercitiu vizand sa testeze capacitatea de reactie a tarii in cazul unei intensificari a raspandirii unei noi variante a noului coronavirus, anunta Guvernul lui Naftali Bennett, relateaza AFP. Acesti oficiali, reuniti la Centrul…

- Cehia și Ungaria raman in zona roșie a țarilor cu risc epidemiologic. In zona galbena au intrat, dupa scaderea incidenței, Statele Unite ale Americii, in timp ce in zona verde a intrat Israelul, potrivit un...

- Guvernul israelian a anuntat vineri ca a inscris sase ONG-uri palestiniene care au legaturi cu Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPLP) pe lista organizatiilor teroriste, o decizie care a fost criticata de organizatiile pentru drepturile omului, transmite AFP preluat de agerpres. Israelul…

- Violențele din capitala Libanului au izbucnit la protestul prin care susținatorii mișcarii șiite Hezbollah cer schimbarea judecatorului din procesul privind explozia de anul trecut din portul Beirut, soldata cu peste 200 de morți. Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte zeci, ranite, joi, in…

- Statele Unite au denuntat joi ceea ce au numit ''o operatiune de PR" a miscarii siiite libaneze Hezbollah care a adus la Beirut petrol iranian, sub sanctiuni internationale, in timp ce Libanul se afla in plin colaps economic si se confrunta cu numeroase penurii, relateaza vineri France Presse, citat…