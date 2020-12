Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Botosani vor cere spitalelor din regiunea Moldovei transferul, prin detasare, al unor cadre medicale cu studii medii pentru a lucra pe Sectia de anestezie si terapie intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta (ATI) Mavromati, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa,…

- Sapte noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in randul angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost raportate joi, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, potrivit Agerpres.La Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, de la inceputul acestei saptamani…

- "Va informam ca rezultatele testului Covid pentru doua cadre militare ce isi desfasoara activitatea la program de 8 ore in cadrul ISU Neamt sunt pozitive. In acest sens, facem precizarea ca dupa primirea rezultatului care indica infectarea, s-a procedat la informarea structurilor ierarhice si a Directiei…

- In ultima perioada, 30 de beneficiari din Caminul pentru Persoane Varstnice din Ostroveni au fost depistati pozitivi la Covid-19, fapt care a determinat, conform protocoalelor in vigoare, crearea unui sector ”rosu”, complet izolat, in care sa fie ingrijiti. Dintre acestia, 6 persoane au iesit din izolare…

- In ultima perioada, 30 de beneficiari din Caminul pentru Persoane Varstnice din Ostroveni au fost depistati pozitivi la Covid-19, fapt care a determinat, conform protocoalelor in vigoare, crearea unui sector ”rosu”, complet izolat, in care sa fie ingrijiti, se arata intr-un comunicat de presa al Primariei…

- In județul Timiș exista 16 focare active de coronavirus aflate in supravegherea epidemiologica a Direcției de Sanatate Publica. Autoritațile sanitare anunța ca a izbucnit un nou focar de COVID-19 la Secția de Urologie a Spitalului Județean din Timișoara ... The post Un nou focar de COVID-19 la Secția…

- Alte 17 cazuri de imbolnavire cu noul Coronavirus au fost inregistrate astazi la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca- Secția exterioara Ojasca. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 40 cazuri noi de persoane…