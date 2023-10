Aurul în Era Digitală: Investiții fără seif, la doar un click distanță Aurul este apreciat la nivel global și astazi, pentru valoarea și istoria sa, inclusiv ca investiție de refugiu in perioade economice complicate. Este metalul prețios catre care investitorii se orienteaza mai ales atunci cand alte monede nu dau randamentul dorit. Spre deosebire de valutele pe suport de hartie, de monede sau de alte active fara o valoare intrinseca, aurul și-a pastrat valoarea de-a lungul timpului. Oamenii vad in acest metal o modalitate de a pastra și transmite averea de la o generație la alta. Inca din cele mai vechi timpuri i s-au apreciat calitațile unice, cum ar fi oferta… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

