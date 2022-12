Stiri pe aceeasi tema

- Elis Armeanca a facut confesiuni dureroase in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit ca va fi primul Craciun fara mama lui. Cantarețul a declarat ca ii lipsește destul de mult, insa de fiecare data o simte alaturi de el, chiar daca nu a visat-o deloc de cand s-a stins din viața.

- In urma cu patru ani, Sandra N devenea mamica pentru prima oara, artista aducandu-l pe lume pe baiețelul ei, Avi. Cantareața e cea mai implinita mama și a facut confesiuni emoționante pentru Spynews.ro despre ce inseamna pentru ea fiul ei, dar și-a amintit și de perioada in care ”nu avea nicio grija”…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bia Khalifa a dezvaluit care este adevarul despre relația dintre ea și Sișu Tudor. Blondina a marturisit ce inseamna pentru ea fericirea. Cu cine vorbește dupa ce este „atacata” cu mesaje rautacioase pe internet.

- Carmen Tanase a oferit un interviu emoționant, in exclusivitate pentru Antena Stars. Indragita actrița a vorbit cu ochii in lacrimi despre moartea tatalui ei. Ce a marturisit cu privire la ziua in care parintele ei s-a stins din viața.

- Cum a reușit Flora Nastase sa treaca peste greutațile vieții. Cea care, in trecut, a fost una dintre cele mai bogate femei din Romania și avea o avere estimata la aproximativ 7 milioane de euro, a trecut prin multe incercari. A pierdut o sarcina, a trecut prin desparțiri dureroase, a ramas fara niciun…

- Jorge a vorbit deschis in cadrul unui interviu recent despre relația dintre el și fiica lui din casnicia cu Alina Laufer, Karina. Cum se ințeleg cei doi dupa ce artistul a divorțat de mama Karinei și ce „regula” au in fiecare zi.

- In cadrul unui interviu, Larisa Iordache a confirmat desparțirea de iubit. Gimnasta a facut confesiuni in exclusivitate, la Antena Stars. A vorbit despre motivele pentru care relația ei de iubire a ajuns la final, dar și despre cel mai greu moment din viața ei, moartea mamei sale.