AURORA a lansat noul single Heathens AURORA a lansat noul single “Heathens”. “Cu mult timp in urma, Eva a luat o muscatura dintr-un mar interzis din copacul inzestrat cu cunoasterea raului si a binelui. Astfel, ea a acordat oamenilor liberul arbitru. Cred ca este foarte frumos. Si am vrut sa o onorez pe ea si pe femeile ca ea, care incetul cu incetul ne-au acordat libertate in aceasta lume. O libertate de a trai dupa bunul plac, de a explora si de a gusta. Cred ca viata ar trebui traita in toate culorile ei si de aceea traim ca niste pagani”, a declarat AURORA despre noua piesa. Noul ei album, “The Gods We Can Touch”, va fi treilea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

