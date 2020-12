Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și-a exprimat solidaritatea cu Turcia și Grecia, dupa cutremurul care a avut loc, vineri, in Marea Egee, in urma caruia au murit peste 14 oameni și alte sute au suferit...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, inainte de a se lua o decizie in Romania privind restricționarea circulației pe durata nopții, se așteapta sa se vada efectele produse in alte țari care au adoptat aceasta masura, in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului."V-am spus, cand vom avea ceva…

- Cosmin Boiangiu a fost recent ales in fruntea Autoritatii Europene a Muncii, fapt care este descris de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, drept "o reusita mare pentru diplomatia romana", noteaza Agerpres. "Romania a castigat azi alegerile pentru conducerea executiva a Autoritatii Europene a Muncii.…

- Pentru Statele Unite ale Americii, Romania este un pilon de stabilitate și un aliat de incredere in regiune, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, in ședința de guvern. Șeful diplomației romane a avut, luni, o intrevedere cu secretarul de stat Mike Pompeo.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, transmite un mesaj de condoleante apropiatilor profesorului francez ucis vineri si subliniaza ca Romania si Franta sunt "unite in lupta contra terorii", potrivit Agerpres."Condamn cu fermitate oribilul atac din Conflans-Sainte-Honorine. Condoleante apropiatilor…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultari politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, in contextul aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și SUA. Vizita fusese amanata din aprilie.Ministrul afacerilor externe…

- Bruxelles: Situația din Belarus-pe agenda Reuniunii Ministrilor de Externe Foto: Arhiva. Situatia din Mediterana de Est, cea din Liban, relatiile Uniunii Europene cu Rusia si China si evolutiile din Belarus se afla pe agenda Reuniunii Ministrilor de Externe de la Bruxelles. România…