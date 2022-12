Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a declarat luni, la Chișinau, ca Romania va fi in continuare un „sprijin puternic” pentru Republica Moldova. „Veti avea in continuare in Romania acelasi sprijin puternic, acelasi efort dedicat pentru ca toate provocarile prin care treceti sa fie trecute cu succes”, a afirmat Bogdan Aurescu, intr-o conferinta de presa alaturi de omologul sau din Republica Moldova, Nicu Popescu. Seful diplomatiei romane a vorbit despre angajamentul Romaniei fata de tara vecina. „Nu pot decat sa spun ca, dincolo de faptul ca fiecare ambasador al Romaniei, acolo unde se…