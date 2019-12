Stiri pe aceeasi tema

- In acest an se implinesc 30 de ani de la evenimentele sangeroase și dramatice din decembrie 1989, cand regimul politic existent la momentul respectiv a fost rasturnat printr-o violența extrema, in urma caruia au fost uciși peste 1.100 de romani și cateva mii raniți. Oficial, evenimentele in cauza sunt…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, la Consiliul ministerial al Organizatiei de Cooperare la Marea Neagra (OCEMN) organizat la Atena, ca Romania este angajata ferm in dinamizarea cooperarii regionale in regiunea extinsa a Marii Negre, scrie AGERPRES. Ministrul Aurescu a condus,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul sau albanez Gent Cakaj, pe care l-a asigurat de disponibilitatea tarii noastre de a continua sa acorde sprijin Albaniei, dupa cutremurul devastator, si i-a transmis ca in Guvernul de la Bucuresti "sunt…

- Organizatii nonguvernamentale internationale pentru apararea drepturilor omului au denuntat marti un proiect de lege din Federatia Rusa menit sa extinda statutul de "agent al strainatatii" la jurnalisti si internauti, calificandu-l drept un nou mijloc de a reduce la tacere opozitia, informeaza AFP…

- Romania isi indeplineste toate obligatiile care decurg din statutul de membru al NATO, a afirmat joi premierul Ludovic Orban, in contextul declaratiei presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care a calificat Alianta ca fiind in ''moarte cerebrala'', din cauza retragerii SUA si a ofensivei…

- [caption id="attachment_47823" align="alignleft" width="249"] Constantin Codreanu cu Petru Lițiu la Biroul consular din Ungheni[/caption] Constantin Codreanu, deputat in Parlamentul Romaniei, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, solicita Guvernului Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Statele…

- În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000, amplificând…