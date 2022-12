Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 30 noiembrie 2022, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Suediei, Tobias Billstrouml;m, in marja Reuniunii ministrilor de externe din statele membre NATO, pe care ministrul roman a gazduit o la Bucuresti.Intrevederea a…

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a prezentat eforturile Romaniei de asigurare a securitații in regiunea Marii Negre și a sprijinului pentru Ucraina

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marți, la București, la reuniunea in format G7+ la nivel de miniștri de externe, desfașurata in marja Reuniunii ministeriale NATO. Iata concluziile

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, marti, adoptarea declatatiei ministrilor de Externe NATO in cadrul reuniunii pe care a gazduit-o la Bucuresti. Documentul reitereaza sprijinul pentru Ucraina, importanta regiunii Marii Negre, condamarea agresiunii Rusiei si atacurile rusesti asupra…

- Ministrul afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru o lista pragmatica de acțiuni transatlantice pentru securitatea la Marea Neagra, la reuniunea Liderilor de la Munchen, care are loc la București.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea luni, 28 noiembrie 2022, o runda de consultari politice bilaterale cu ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Gordan Grli Radman, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei croate o va efectua la Bucuresti, la invitatia omologului…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a participat, in perioada 19-23 septembrie, la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (AG ONU), care a avut loc la sediul ONU din New York. Printre temele abordate s-au numarat probleme legate de razboiul din Ucraina,…

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat la o reuniune in formatul București 9 și a avut consultari cu oficiali americani in marja participarii la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a ONU