Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Temișan a stat fata in fata cu… doi Aurelian Temișan la „Te cunosc de undeva!”. Emi și Cuza au primit provocarea de a se transforma chiar in artistul care este jurat in emisiunea de la Antena 1.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1 le-a dat…

- In aceasta seara la Te cunosc de undeva, Connect-R și Shift au facut un show de senzație. Cei doi concurenți s-au transformat in Eurythmics și au interpretat celebra piesa „Sweet Dreams”. Iata ce a spus Andreea Balan de momentul lor, dar și ce au marturisit ceilalți trei jurați ai emisiunii de pe Antena…

- Jurații au fost impresionați de momentul pe care Connect-R și Shift l-au pregatit pentru cea de a șapte ediție a noului sezon de la Te cunosc de undeva. Cei doi ariști s-au transformat in Bruno Mars și Mark Ronson și au interpretat piesa ”Uptown Funk”. Cum a reacționat Andreea Balan.

- Cosmin Natanticu a avut parte de un moment neașteptat la „Te cunosc de undeva!” și a ramas fara voce chiar inainte de antrenament. Comediantul era incantat de personajul in care trebuia sa se transforme. Dupa ce saptamana trecuta s-au extaziat la ruleta, cand au aflat ca vor avea de interpretat legendara…

- Jo și Liviu Teodorescu vor avea parte de o transformare cu peripeții la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi artiști au vorbit despre experiența in emisiunea de la Antena 1. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu…

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.