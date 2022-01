AUR vrea revenirea la reglementarea prețurilor din piața energetică Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita guvernului adoptarea unui set de masuri rapide pentru contracararea crizei energiei care afecteaza grav nivelul de trai al populației și funcționarea economiei romanești. Printre principalele propuneri facute de reprezentanții gruparii politice se numara și reglementarea prețurilor din piața energetica. „Dincolo de contextul energetic internațional, cauza principala care a generat creșterea prețurilor la energie in Romania este liberalizarea facuta fara sa existe condiții de piața concurențiala”, susțin reprezentanții AUR, prin intermediul unui comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

