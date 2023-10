Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian va da in judecata Austria, la Curtea Europeana de Justitie, la doar cateva zile dupa ce premierul Marcel Ciolacu a spus același lucru, din cauza refuzului repetat de primire a Romaniei in spațiul Schengen. Citește și: Ana Bogdan, campioana la Parma Și motivația parții italiene este…

- Guvernul Italiei pregateste o actiune la Curtea Europeana de Justitie impotriva Austriei pentru restrictii impuse vehiculelor de marfa italiene in Pasul Brenner. Anuntul a fost facut saptamana aceasta de vicepremierul si ministrul transporturilor din Italia, Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta…

- Guvernul Italiei pregateste o actiune la Curtea Europeana de Justitie impotriva Austriei pentru restrictii impuse vehiculelor de marfa italiene in Pasul Brenner. Anuntul a fost facut saptamana aceasta de vicepremierul si ministrul transporturilor din Italia, Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta…

- Guvernul Romaniei va reacționa ferm in cazul in care Austria va continua sa se opuna aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, este clar: țara noastra se va adresa Curții Europene de Justiție in cazul in care Viena iși va menține veto-ul cand aceasta tema va…

- Guvernul va ataca Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene daca se va opune in continuare intrarii tarii noastre in Spatiul Schengen. Este declarația facuta de premierul Marcel Ciolacu pentru publicația austriaca Der Standard.

- Marcel Ciolacu a anunțat ca țara noastra va intenta proces Austriei, la Curtea Europeana de Justiție, daca oficialii austrieci continua sa blocheze intrarea Romaniei in Schengen. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat recent ca Romania intenționeaza sa atace Austria la Curtea Europeana de Justiție,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, ca Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție și va cere despagubiri, daca guvernul de la Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.

- Romania va ataca Austria la Curtea Europena de Justiție pentru despagubiri, daca guvernul de la Viena iși va menține veto-ului privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in octombrie sau decembrie, cand tema va fi din nou pe ordinea de zi a Consiliului ministrilor de interne ai UE, a anunțat premierul…