- AUR, partidul lui George Simion și Marius Lulea , nu mai pacalește. Lumea se convinge ca e o doar adunare galagioasa, plina de bombardieri. Naționalismul, strigatele permanente, lipsa de oameni de incredere și de parteneri politici, abundența de bombardieri din jurul și in randul AUR sunt motive pentru…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seara, ca partidul sau ia in calcul, dupa alegerile parlamentare de anul viitor, aliante politice "cu toata lumea", in afara de PSD, care se dovedeste a fi "nereformabil". "Noi luam in calcul in primul rand castigarea alegerilor doar cu romanii.…

- Sergiu Mihalcea, jurnalist și fondatorul al EvoTV este, de acum, membru AUR. Anunțul a fost facut de președintele partidului, George Simion. ”Bun venit in AUR, Sergiu Mihalcea! Lumea buna se aduna: veniți și voi in aceste ultime zile ale anului 2023”, a fost mesajul transmis de George Simion pe pagina…

- Doua milioane de exemplare din primul numar al „ziarului” AUR, care se numește „Patrioții”, au fost distribuite in toata țara prin intermediul membrilor de partid in intervalul septembrie – noiembrie. Alte doua milioane de exemplare, numarul doi al „ziarului”, au inceput sa fie imparțite la finalul…

- Mircea Geoana, actualul adjunct al NATO, este fruntaș in intențiile de vot pentru prezidențiale, fiind urmat de Marcel Ciolacu – candidat PSD-PNL, George Simion, Elena Lasconi și Diana Șoșoaca. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, la comanda news.ro, inaintea deciziei PNL de a merge singur in alegerile…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, l-a criticat, miercuri, pe premierul Marcel Ciolacu, despre care afirma ca nu face decat sa urmeze "punct cu punct ordinele primite de la Banca Mondiala, Comisia Europeana si FMI. "Nu credem ca Romania a revenit la statutul de tara din lumea a treia, de…