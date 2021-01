AUR cere capete tăiate! ”Nu e posibil ca Arafat să treacă prin toate aceste incendii” Copreședintele AUR George Simion a anunțat, vineri, la Antena 3 ca cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și a secretarului de stat in MAI Raed Arafat. Simion a dat și un ultimatum celor doi pe care ii considera vinovați de tragedia de la Matei Balș. "Așteptam aceste demisii pana maine la ora 5.00. Daca maine la ora 5.00 nu vor veni aceste demisii o sa fim in fața Ministerului Sanatații pentru ca nu este posibil așa ceva. Nu este posibil dublul standard pe care domnul Voiculescu il folosește in acest moment. Cand era in opoziție cerea demisii. Dupa Piatra Neamț a cerut demisii. E… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 ii ia apararea șefului DSU, Raed Arafat , dupa intervenția de la Matei Balș, unde cinci oameni au murit intr-un incendiu. Mai multe persoane din spațiul public i-au cerut demisia lui Raed Arafat, insa Radu Tudor considera ca se manipuleaza „grosolan”, „ordinar”,…

- Copreședintele AUR George Simion a anunțat, vineri, la Antena 3 ca cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și a secretarului de stat in MAI Raed Arafat. Simion a dat și un ultimatum celor doi pe care ii considera vinovați de tragedia de la Matei Balș. "Așteptam aceste demisii pana maine…

- Eugen Iancu, tatal lui Alexandru Iancu, mort in incendiul din Colectiv, acuza autoritatile in contextul incendiului de la „Matei Balș, ca nu au schimbat nimic și an de an „ne mor rudele, prietenii, vecinii, colegii in incendii”. El i-a transmis președintelui Iohannis, inainte ca acesta sa mearga vineri…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Institutul ''Matei Bals'', unde vineri dimineata a avut loc un incendiu in urma caruia cinci oameni au murit. Incendiul a izbucnit la un pavilion al institutului. Cinci persoane internate cu COVID au murit, iar…

- Crește bilanțul victimelor tragediei de la Spitalul Matei Balș din Capitala. Inca o victima a fost gasita moarta in baie. Un incendiu a avut loc in aceasta dimineata la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Conform ISU și Ministerului Sanatații, trei…

- Numele cel mai insistent vehiculat pentru a prelua Sanatatea in viitorul guvern este Vlad Voiculescu, cel care a fost ministru si in timpul guvernului Ciolos. In primul mandat n-a avut expertiza necesara și vremurile au fost extrem de grele, pline de bune intenții, dar și de foarte multe ezitari. Acum,…

- Secretarul de stat, dr. Raed Arafat a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul și Medalia Merit Sanitar in grad de Cavaler. Ordinul este oferit in momentul in care un medic, cetațean roman sau strain, are merite deosebite cu privire la combaterea unor epidemii, in domeniul cercetarii,…

- Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, intr-o intalnire de lucru, in format videoconferinta, organizata de Secretariatul de Stat pentru Culte, ca trebuie mentinute masurile dispuse de catre autoritati prin care slujbele religioase se pot desfasura simultan atat in interiorul, cat si in afara…