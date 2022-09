AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 lei la 450.000 „Este stiut faptul ca, firmele care beneficiaza de scutirea de taxa sunt societati mici, care au un numar redus de angajati si desfasoara activitati comerciale care nu implica volum mare de vanzari si logistica, astfel majorarea plafonului de scutire de taxa, ar putea fi privit ca o masura de protectie sociala. Odata cu cresterea continua a preturilor, probabilitatea ca societatile care beneficiaza de scutirea de taxa sa devina platitoare de TVA devine din ce in ce mai ridicata. Cresterea cifrei de afaceri a societatilor nu depinde de cresterea performantei financiare a acestora, ci depinde,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa citata mai sustine ca, in cazul in care este vorba despre o afacere onesta in beneficiul Romaniei, partidele Puterii au tot interesul sa semneze pentru constituirea Comisiei si sa ajute la aflarea adevarului. „In legatura cu obiectul de activitate al comisiei de ancheta, aratam ca, in fapt,…

- „Stim bine ca produsele alimentare reprezinta cam 33% din consumul romanilor, din tot ce cheltuiesc romanii intr-o luna. Cresterea preturilor la produsele alimentare ii va afecta in special pe cei cu venituri foarte mici, respectiv cu salarii foarte mici sau cu pensii foarte mici si de aceea suntem…

- „Atata ipocrizie cat am vazut astazi, aici in Parlament, din partea colegilor de la PSD nu incape nici macar in aceasta Casa a Poporului. Dle Ciolacu, toata vara ati fost la televizor sa-l criticati pe Virgil Popescu pentru criza si dezastrul din Energie si astazi ati votat impotriva motiunii. Este…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- Alerta cu bomba la nunta lui George Simion. Poliția s-a mobilizat deja. Echipaje de la IPJ Valcea au ajuns la Maciuca și fac verificari dupa ce un mesaj anonim transmis pe mai multe canale media arata ca ar exista o bomba acolo. „Azi explodam o bomba la nunta lui George Simion la Hotel Forest. Știm…

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern.

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc sustine ca decizia Guvernului Romaniei de a majora taxele si impozitele aplicate mediului de afaceri nu va conduce decat la un blocaj si mai pronuntat asupra economiei tarii. Parlamentarul cere ca statul sa demareze consultari cu mediul de afaceri pentru gasirea unor…