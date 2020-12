Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de miercuri seara, Elena și Anna Lesko au luptat pentru ultimul loc in marea finala, intr-o proba care a pastrat emoția pana in ultima clipa. In aplauzele concurenților, Elena a caștigat un nou duel și a reușit sa demonstreze ca este una dintre cele mai puternice competitoare ale acestui sezon.…

- Inca de la inceputul sezonului au știut ca va fi cea mai dificila provocare din viața lor. Cu timpul au ințeles ca ”Deciziile personale au influențat jocul”, dupa cum va sublinia Mihaela Radulescu in aceasta seara. Anna Lesko și Elena Chiriac se vor duela pentru un loc in marea finala.Ediția de luni…

- Cinci vedete au mai ramas la Ferma: Augustin Viziru, Andrei Stoica, Anna Lesko, Viviana Sposub și Elena Chiriac. In urma unui duel, la care au participat toți, actorul a caștigat dreptul de a intra direct in marea finala. La proba de indemanare și noroc cel care s-a dovedit a ficel mai rapid a fost…

- Ferma continua cu o noua ediție, joi seara, dupa plecarealui Gabi Toader. In aceasta seara, AnnaLesko, Viviana Sposub, Andrei Stoica, Augustin Viziru și Elena Chiriac vor aveaparte de o noua provocare majora: un duel in care vor fi toți implicați. Careva fi miza acestei lupte și cine se va impune,…

- Lupta dintre cei doi a fost foarte stransa atat atunci cand au fost provocați sa recupereze cu gura mere dintr-un butoi plin cu apa și sa le arunce intr-un coș, cat și atunci cand au avut de construit o bancuța care trebuia sa se potriveasca intr-un anumit model. George Piștereanu a parasit…

- O noua saptamana aduce o noua lupta intre concurentii de la Ferma. Toate fetele din casa, care nu au ocupat rolul de fermier sef, se vor duela. Un alta surpriza va fi anuntata de prezentatoarea TV, fermierii vor schimba rolurile: baieții vor gati și fetele vor face treaba in curte, potrivit ferma.protv.ro.…

- Anna Lesko: "Trebuie sa intru un pic in cervicala. Sa nu-mi spui, Andrei, ca te doare." Andrei Stoica: "Doare rau, dar imi place". Anda Adam: "Nu te uita, Bogdan, ca este peste 18 ani". Bogdan Stoica: "La 4 jumatate va trezesc, sa stiti". Anna Lesko: "Esti nebun?! Eu ma…