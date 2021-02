Augusta Lazarov: Cu Luca în platoul de televiziune Pentru un copil de 6 ani, un platou de televiziune sau o sala de teatru sunt locuri fascinante. Pline de tot ce acasa nu exista: camere de filmat, reflectoare, decoruri, decorațiuni, multe ecrane, pupitre cu zeci de butoane, costume speciale, personaje de interpretat sau invitați speciali. Cand Luca a venit prima oara la TVR, in platoul matinalului pe care-l produc din octombrie 2020, a fost extrem de incantat sa puna mana pe coarnele unei camere de filmat, invitat fiind de operatorul care lucra cu acea camera și care il cunoștea și pe Andreas, soțul meu, din perioada in care a prezentat și el… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

