- In cadrul sedintei urmatoare a Consiliului Local Municipal Constanta, de pe data de 28 decembrie, un proiect important intra in discutie: Proiect de hotarare nr. 618 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta.…

- In cadrul sedintei urmatoare a Consiliului Local Municipal Constanta, de pe data de 28 decembrie, un proiect important intra in discutie: Proiectul de Hotarare nr. 593 2023, initiat de primarul Vergil Chitac, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Impozite,…

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta;Avand in vedere prevederile art. 133 alin. 2 lit. a , art. 134 alin. 1 lit. a , alin. 2 si alin. 5 din OUG nr.57 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57…

- Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului a fost retras de pe ordinea de zi, in ședința de astazi a Consiliului Local Iași, in urma insistențelor consilierilor din PMP. Proiectul va fi repus in discuție in viitoarea ședința. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a confirmat ca Razvan Timofciuc…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, joi, 21.12.2023, ora 14:00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Proiectul ordinii de zi 1. Proiect de hotarare nr. 601 2023 privind rectificarea…

- Se majoreaza prețul unui bilet de calatorie pentru transportul public din municipiul Iași. Astfel, in urma votului de astazi al Consiliului Local, calatorii vor plati de la 1 ianuarie anul viitor 3,5 lei pentru un bilet, in loc de 3 lei cat a fost pana acum. Abonamentele vor ramane la același preț,…

- Luni, 4 decembrie 2023, ora 14.00, in Sala de sticla a Primariei, de la sediul din Calea Motilor numarul 3, se convoaca, in sedinta ordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara cu convocare de indata, miercuri, 08.11.2023, ora 14.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Iata ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare nr. 482 2023 privind rectificarea…