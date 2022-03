(AUDIO) Opera Națională Română din Iași, în sprijinul artiștilor refugiați din Ucraina Opera Naționala Romana din Iași va intari, in perioada imediat urmatoare, colaborarea cu Teatrul de Opera și Opereta Maria Bieșu din Chișinau și, pe de alta parte, incearca sa asigure condiții decente de trai și de afirmare profesionala pentru artiștii refugiați din Ucraina. Managerul interimar al instituției, Andrei Fermeșanu, a precizat ca, deocamdata, la Iași, sunt prezenți doi artiști ai Filarmonicii din Kiev și un cadru didactic al Universitații de Arte din capitala Ucrainei: Andrei Fermeșanu: In cazul artiștilor ucraineni, in Opera Naționala Romana din Iași iși desfașoara studiile o doamna… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren cu aproximativ 1200 de refugiați ucraineni va ajunge astazi la Iași. Garnitura a plecat de la Kiev, prin Chișinau și va ajunge in Gara Cristești dupa ora 14,00. Autoritațile din Iași au pregatit mijloace de transport și locuri de cazare, a declarat primarul Mihai Chirica pentru postul nostru…

- Marți seara au intrat in Romania doua autocare cu rude ale jucatorilor de la Dinamo Kiev. S-a ocupat de intreaga operațiune Mircea Lucescu, antrenorul campioanei Ucrainei. Soții, copii, inclusiv angajați ai clubului au reușit sa fuga de razboiul din Ucraina cu ajutorul lui Il Luce și sa se cazeze in…

- Calea Ferata din Moldova a pus la dispoziție un tren cu 11 vagoane pentru transportarea a peste 1200 de refugiați din Ucraina, care au intrat prin punctul de trecere a frontierei de stat Otaci - Moghilev Podolsk. Trenul va ajunge astazi, 2 martie, in jurul orei 21:30 la stația Moghilev Podolsk și va…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași are prevazut, incepand de astazi, pe toate liniile de garda, medici rezidenți vorbitori de limbi slave, dar și psihologi și preoți care pot oferi consiliere. Managerul unitații medicale, Florin Roșu, a informat ca toate persoanele care sosec din Ucraina se vor putea…

- In urma dialogurilor purtate cu reprezentanții Ministerului de Interne, autoritatile din Iasi au intocmit o lista cu posibile locații unde vor fi cazați viitori refugiați din Ucraina. Primarul Mihai Chirica a precizat ca exista trei condiții pe care aceste spații trebuie sa le indeplineasca cu prioritate,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat, dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate pe tema Ucrainei, ca țara noastra este gata sa primeasca, la momentul de fața, citeva zeci de mii de refugiați din țara vecina, informeaza noi.md Șefa statului a mai precizat ca mai multe curse cu destinația…

- Autoritațile locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacau sunt intr-o stare de vigilența suplimentara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, exista posibilitatea sosirii unor refugiați in partea de nord-est a Romaniei. La nivel național se estimeaza ca, in urma unui posibil razboi…

- „Ziarul de Iasi" a consultat mai multi specialisti in angajarile in domeniul public si membri cu vechime in cadrul Ministerului Culturii, in cazul angajarii tenorului Andrei Fermesanu la Opera Nationala Romana din Iasi, pe care acum o conduce in calitatea de manager interimar. Din toate informatiile…