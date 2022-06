Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect teatral inedit, care presupune o colaborare intre o asociație de profil, Centrul Cultural German și Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, va avea loc duminica acesta. Președintele Asociației de Producție Teatrala „Compania Fapt”, Carmen Gradeanu, a declarat ca spectacolul-premiera…

- In perioada 18 – 26 aprilie 2022, in municipiul Iasi cresele vor fi inchise urmand ca activitatea sa fie reluata imediat dupa Pastele ortodox. Primarul Mihai Chirica a precizat ca sunt suficiente solicitari ca acestea sa nu fie inchise total dar pe perioada sarbatorilor pascale, angajatii vor avea liber. …

- Proiectul „Povești vindecatoare” ateliere creative diverisificate pentru refugiații ucraineni, psihoterapie de grup și individuala sub indrumarea unui psihoterapeut ucrainean. Proiectul incepe sambata aceasta, 16 aprilie și dureaza pana la 12 iunie. Inițiativa din cadrul „S.O.S Ukraine”. Audio – Constantina…

- In județul Iași, virozele la copii se mentin pe un trend crescator in timp ce numarul cazurilor de gripa sau covid au scazut in ultima perioada. Managerul Spitalului „Sfanta Maria” din Iasi, Alina Belu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/5-apr-ora-14-Alina-Bellu-.mp3 (Radio Iași/Constantin…

- Peste 200 de persoane au fost arestate, sambata, in Rusia in timpul protestelor fata de razboiul din Ucraina, au anuntat activisti pentru drepturile omului, citati de dpa. Organizatia OVD-Info a transmis ca sambata s-au facut arestari in 17 orase din Rusia. Cei mai multi demonstranti au fost retinuti…

- Un tren cu peste o mie o suta de refugiați azeri care erau angajați la diferite companii din Ucraina, a sosit in Gara Cristești – Jijia din judetul Iași. De acolo, ei vor fi imbarcați in mai multe mijloace de transport si transferati la Bucuresti, dupa cum a informat prefectul judetului Iasi, Bogdan…

- Refugiații ucraineni continua sa soseasca prin Vama Siret din județul Suceava. O parte dintre ei sunt cazați in hotelul omului de afaceri Ștefan Mandache din municipiul Suceava. Colegul nostru Liviu Suceveanu a stat de vorba cu o femeie care a plecat din Cernauți și se indreapta, impreuna cu familia,…

- Inspectoratul Școlar Județean Iași identifica, incepand de astazi, toate școlile din județ care vor putea oferi spații de cazare pentru refugiați. Purtatorul de cuvant al instituției, Antonina Bliorț, a adaugat ca, in paralel cu aceasta inventariere a spațiilor de cazare, a fost lansata și o colecta…