(AUDIO) Ieșenii vor avea căldură în calorifere până la 15 aprilie Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat ca activitatea la CET-2-Holboca nu va fi oprita, in ciuda temperaturilor ridicate din ultima perioada. Edilul a declarat ca inainte de 15 Aprilie 2023 nu se pune problema descarcarii instalațiilor termice: ”Vremea inca nu s-a stabilizat sub aspect de primavara, CET furnizeaza in continuare, la limita, sigur, a consumului, dar depinde foarte mult de fiecare asociație de proprietari. Nu este nimeni obligat sa-și incarce caloriferele cu apa fierbinte, dar in schimb, catre școli, catre spitale, catre alte instituții care au, sa spunem, continuitate și care… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

