- Consiliul Județean Iași urmeaza sa perfecteze formele de transfer a terenului situat in comuna Miroslava catre Ministerul Sanatații in vederea construirii viitorului Institul Regional al Inimii. Prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru a declarat ca in a doua etapa va fi elaborata o hotarare de Guvern și…

- Femeile cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani din municipiul Iasi pot beneficia, incepand cu data de 10 aprilie, de testari gratuite HPV si Babes Papanicolau. Anuntul a fost realizat de catre Fundatia Enable, partener al Institutului Regional de Oncologie intr-un proiect de 50 de milioane de lei…

- O stare buna de sanatate pe termen lung se obține prin prevenție. Invitam femeile din Ocna Mureș sa participe in numar cat mai mare la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, cel mai important test pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Caravana mobila pentru screeningul cancerului…

- Ministerul Sanatații sprijina proiectul Institutului Regional de Boli Cardiovasculare de la Iași, insa trebuie identificate cele mai sigure surse de finanțare, spune prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru. El a explicat ca, in urma discuțiilor purtate la București cu reprezentanții Ministerului, se ia in…

- Turcia a oprit operațiunile de cautare a supraviețuitorilor prin ruinele de dupa cutremur. Dupa zile in șir in care au salvat vieți, echipele nu vor mai cauta oameni in Hatay, cea mai afectata zona de cutremur in acest dezastru.

- Primarul Mihai Chirica a decis ca Primaria Municipiului Iasi sa organizeze o campanie umanitara in sprijinul victimelor cutremurelor din Turcia si Siria. „Atunci cand ucrainenii au avut nevoie de ajutor iesenii s-au mobilizat exemplar pentru a-i face sa treaca mai usor peste urgia razboiului. Acum,…

- Intre proiectele de pe ordinea de zi, din cadrul ședinței Consiliului Local Alba Iulia, de astazi, 7 februarie 2023, se afla și proiectul privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul: „Eficiența energetica și confort sporit in cadrul Caminului…

- Proiectul de reabilitare a cladirii Filarmonicii Moldova din Iași nu a fost dus la indeplinire, banii fiind redirecționați catre asfaltarile de drumuri din județ, odata cu schimbarea conducerii Consiliului Județean, a precizat, astazi, Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. Lucian Romașcanu: Filarmonica,…