La Clinica de Ortopedie de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi activitatea medicala si operatiile vor fi reluate de luni. Reamintim ca, in urma cu 3 zile, la clinica mentionata a fost confirmat un focar de infectare cu virusul SARS-COV 2. In urma anchetei epidemiologice, 9 cadre medicale si 6 pacienti au iesit pozitiv la test, fiind internati la Spitalul de Boli Infectioase. Purtatorul de cuvant al spitalului, Diana Cimpoesu, ne-a precizat ca in aceste zile s-a efectuat dezinfectia spatiilor din clinica, iar pacientii non-Covid au fost mutati in Clinica 1 și 2 Chirurgie. Doi pacienti au necesitat…