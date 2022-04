Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanților R.A. Aeroportul Iași au avut, saptamana aceasta, o intalnire cu Jozsef Varadi, CEO al companiei Wizz Air, prezent pentru prima data in capitala Moldovei, pentru o serie de discuții despre perspectivele de dezvoltare a bazei din Iași. Chiar daca restricțiile impuse de pandemie au afectat…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califica drept un succes al guvernarii de la Chișinau platforma de sprijin pentru Republica Moldova, care va avea loc la Berlin la data de 5 aprilie. Evenimentul organizat de Germania, Franța și Romania are menirea de a oferi asistența internaționala Republicii…

- Doua companii aeriene au anunțat ca iși dubleaza numarul de curse de pe Aeroportul Iași, in contextul razboiului din Ucraina. Directorul aerogarii, Romeo Vatra: „Avem ca si companii noi la Aeroportul din Iasi, compania LOT din Polonia care a anuntat deja ca extinde numarul de curse pe saptamana de la…

- Companiile feroviare din Republica Moldova și Romania au operaționalizat, de astazi, doua curse zilnice regulate care fac legaatura intre localitațile Chișinau și Iași, in vedere transportarii refugiaților. Cei mai mulți dintre aceștia sunt doar in tranzit prin Iași și urmeaza sa plece catre destinații…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina aduce inca o destinatie in premiera pe Aeroportul Iasi. Dupa ce, ieri, si-a luat zborul de aici primul avion al companiei de linie poloneze LOT spre Varsovia, in aceasta dimineata a decolat un avion al Wizz Air spre Basel, Elvetia – destinatie de asemenea solicitata…

- 120 de refugiati din Odessa au ajuns la Iași cu un tren special Peste o suta de refugiati din Odessa au ajuns la Iași cu un tren special, 26 februarie 2022. Foto: radioiasi.ro Realizator: Primul grup de refugiați din Odessa, format din 120 de persoane, a ajuns de la Chișinau la Iași cu ajutorul unui…

- Potrivit lui Romeo Vatra, compania Hi Sky a adus, vineri, doua aeronave pe aeroportul din Iasi, in timp ce Wizz Air a suplimentat la cinci numarul de avioane din baza de la Iasi. “Ne asteptam la o suplimentare a numarului de curse in perioada urmatoare, Fly One avand intentia de a aduce si ei cel putin…

- Unii romani „educați, școliți” se rușineaza ca fac parte din diaspora alaturi de romanii care lucreaza in agricultura, ingrijesc batrani, au locuri de munca precare sau n-au reușit sa se integreze. Chiar daca imbrațișeaza cu entuziasm valorile multiculturale ale societaților vestice in care s-au stabilit,…