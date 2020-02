Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat, marti, suspendarea pentru o jumatate de ora a sedintei comisiilor de specialitate in care este audiat ministrul propus al Justitiei, Catalin Predoiu, pentru ca acesta ...

- Ministrul propus al Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, la audierea din comisiile de specialitate, ca schema de personal a Ministerului Public nu este suficient acoperita in acest moment, precizand totodata ca, in ultimii ani, "crima organizata s-a modernizat mai mult decat Parchetele". "Schemele…

- Iata dialogul in contradictoriu care a avut loc intre Alina Gorghiu si Serban Nicolae, presedintele Comisiei juridice. Alina Gorghiu: Domnule presedinte. Deja, discutia pe care o faceti este o discutie pe fond. In momentul in care intrebati cate avize, la ce ordonante... Serban Nicolae:…

- Senatori PSD i-au cerut marți, lui Catalin Predoiu, ministrul propus la Justiției pentru un nou mandat, sa le trimita parlamentarilor copiile avizelor date de MJ pentru cele 25 de OUG adoptate de Guvern cu o seara inainte sa fie demis.„Potrivit reglementarilor, avizele Ministerului Justiției…

- Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a tinut sa ii dea o replica si presedintelui Klaus Iohannis, care a spus in discursul sau sustinut vineri in Piata Unirii din Iasi ca PSD vrea sa blocheze in Parlament toate reformele actualei guvernari si de aceea este nevoie de alegeri anticipate, care nu sunt "un…

- Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament pe legile privind prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/ 2019 si instituirea unor plafoane pentru cheltuieli publice Senatul si Camera Deputatilor s-au reunesit, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe…

- Guvernul iși asuma raspunderea pe trei proiecte de lege. Cele doua Camere ale Parlamentului se reunesc de la ora 12.00 Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban. Şedinţele…

- Senatul a aprobat, cu unanimitate, amânarea pensionarii anticipate a magistraților cu doi ani, pâna în 2022. De asemenea, senatorii au amânat cu un an suplimentarea completurilor inferioare de la 2 la 3 judecatori. Senatul este camera decizionala astfel încât modificarile…