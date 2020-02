Stiri pe aceeasi tema

- Votul negativ din comisiile de specialitate este unul politic si nu sunt suparat, ma asteptam la aceasta abordare, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, dupa audierile din comisiile de specialitate reunite, din Parlament.…

- Compania TAROM incheie anul 2019 cu pierderi de aproape 200 de milioane de lei, iar in 2020 va trebui sa plateasca avansurile de 15% aferente lui 2019 si 2020 pentru achizitionarea celor cinci aeronave Boeing MAX cu termen de livrare 2023, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul…

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…

- Voi lamuri astazi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gandacul, ce-i cu plopul, cu pestii si cu alte lucruri care stau in calea realizarii acestor obiective de infrastructura, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la…

- Achizitia de automotoare pe care CFR Calatori intentiona sa o faca nu va merge mai departe, in acest caz fiind si un dosar deschis la DNA, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit acestuia, este vorba despre sapte automotoare ce urmau…

