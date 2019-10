Audieri miniştri Guvern Orban. Codrin Ştefănescu: Sistemul i-a unit pe toţi, plus trădătorii de la noi "Audierile au fost un dezastru total! Candidatii PNL pentru functia de ministru au aratat in mod clar ca sunt absolut ridicoli. Replicile lor vor ramane mult timp subiect de bascalie nationala. Iar guvernul Orban, in ansamblul sau, un adevarat pericol pentru tara. Parlamentarii PSD au facut tot ce este posibil pentru a nu-i trece in comisii. Pe niciunul! In trei comisii chiar au reusit! Din pacate, nu mai avem majoritate parlamentara. Pentru ca sistemul i-a unit pe toti, plus tradatorii de la noi, in scopul de-a pune mana pe guvernare. Si noi suntem singuri impotriva tuturor!", a scris… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

