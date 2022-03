Stiri pe aceeasi tema

- Social Casa de Pensii Teleorman a inceput distribuirea biletelor de tratament balnear martie 7, 2022 11:20 Casa Județeana de Pensii Teleorman informeaza ca, incepand cu data de 07 martie 2022, se distribuie primele bilete de tratament balnear, atribuite de Societatea Comerciala de tratament balnear…

- *** SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU scoate la concurs pe perioda determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 cu completarile și modificarile ulterioare un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea obstetrica-ginecologie, in cadrul secției Obstetrica-Ginecologie.…

- ***Recrutam personal pentru munca in Germania (salvator-supraveghetor) piscina. Cerinte: cunoscator limba germana, cazarea si masa incluse. Salariu atractiv. Relatii la numarul de telefon 0742221921. *** CLUBUL SPORTIV SCOLAR ZALAU organizeaza in data de 03.03.2022 concurs pentru ocuparea pe durata…

- In aceasta dimineața, pe terenul sintetic de la Targu Secuiesc, acolo unde FC Brașov este in cantonament inca de marți, echipa antrenata de Calin Moldovan a susținut primul meci de verificare al anului. Galben-negrii au intalnit formația de liga a patra a celor de la Zarnești, antrenata de fostul stegar…

- *** Angajez 3 mecanici, 3 sudori și 3 strungari. Relații la telefon 0744607567. *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum Vitae la adresa de e-mail: [email protected] *** SC ECOPROIECT…

- FIRMA MEDING SRL DIN BRASOV ANGAJEAZA TEHNICIAN SERVICE – DEPANARE/INSTALARE – COPIATOARE/MULTIFUNCTIONALE, PENTRU ZONA BRASOV SI COVASNA. EXPERIENTA IN DOMENIUL MINIM 1 AN SI CARNET DE CONDUCERE. ASIGURAM RELOCARE IN BRASOV INCLUZAND CAZARE, MASINA DE SERVICI, BONURI DE MASA SI SALARIU CONFORM EXPERIENTEI.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod Galben de ninsori si intensificari ale vantului, valabila pana marti dimineata in zonele inalte din 13 judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 decembrie, ora 10:00 – 21 decembrie, ora 10:00, la altitudini de peste…