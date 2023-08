Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Europeana de juniori la triatlon, de la Chisinau, le a adus un rezultat deosebit sportivilor constanteni, in proba de stafeta mixta, sportivii de pe litoral cucerind medalia de argint in proba de stafeta mixta proba olimpica . Din echipa de patru a Romaniei I au facut parte, de la Constanta, Carol…

- Aproape 600 de kilograme de pește și carne au fost gasite fie expirate, fie ținute in mizerie, intr-un resort de lux din Costinești. Localului i s-a interzis sa mai funcționeze și a primit o amenda de 72.000 lei. In perioada 24 – 30 iulie, inspectorii sanitari veterinari din Comandamentul Sezon Estival…

- Mama bebelușului de nici doi ani omorat in bataie de tatal vitreg a fost reținuta pentru 24 de ore. Aceasta este acuzata de rele tratamente aplicate minorului. Femeia este fiica unui avocat din Constanta si ar fi fugit impreuna cu concubinul la Brasov pentru a se prostitua. Femeii de 26 de ani i se…

- S-a dat alarma in aceasta seara la Constanța. Polițiști, jandarmi și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intervenit pentru a opri o bataie in toata regula cu lopeți in zona Casei de Cultura.

- Cupa Europeana la triatlon pentru juniori s a desfasurat la Izvorani, iar Carol Popa, de la CSM Constanta, s a clasat pe locul sapte in intrecerea baietilor, ceea ce a constituit cel mai bun rezultat al delegatiei Romaniei la aceasta competitie. Un alt sportiv de la CSM Constanta, Raul Petre, a ocupat…

- Astazi ndash; 29 mai 2023, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 80 mm, de pe bd. 1 Mai bl. I5 din mun. Constanta. In vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 14.00 ndash; 18.00.Sunt…