Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua echipaje romanesti care au participat in premiera la categoria auto a Raliului raid Dakar 2022 s-au clasat in top 60 in clasamentul general al cursei din Arabia Saudita, incheiata vineri, informeaza Agerpres. Echipajul Mihai Ban/Stefan Catalin Ion - Cheloo a ocupat locul 54 in ierarhia…

- Cele doua echipaje cu bistrițeni parcurg azi ULTIMA etapa din DSakar 2022. Un vis imposibil, devenit realitate. Bistrițenii de acasa se roaga și țin pumnii stranși pentru Mihai, Cheloo, Iacob și Tudor! Un vis indepartat a ajuns realitate! Imposibilul a devenit posibil. In ultimele doua saptamani, bistrițenii…

- Cheloo de la Paraziții și Mihai Ban au terminat prima etapa la celebrul raliu Dakar. Cei doi formeaza, Transylvania Rally Team, primul echipaj auto romanesc din istoria faimosului raliu, la categoria rally-raid. Prima etapa a insumat 514 kilometri, din care proba speciala de 333 kilometri prin deșer,…

- Cheloo va fi primul artist din Romania care participa la Raliul Dakar. Cheloo și pilotul Mihai Ban vor forma primul echipaj suta la suta romanesc in competiția care se desfașoara in Arabia Saudita in perioada 1-14 ianuarie. Cei doi au trecut cu bine peste ultimul test covid inaintea startului. Mani…

- Riderul satmarean Emanuel Gyenes a plecat luni catre Arabia Saudita, unde va participa pentru a 12-a oara la Raliul Dakar, care se dezfașoara in perioada 1-14 ianurie 2022. El va concura, ca și in anii trecuți, la categoria Malle Moto, pentru echipa Vectra Racing/Autonet Motorcycle Team. Romania…

- Instant Factoring, fintech-ul romanesc de micro-finanțare a companiilor mici, incheie o noua runda de finanțare externa de 6,3 milioane Euro, ridicand volumul total de capital disponibil la 12 milioane euro, atat pentru Romania, cat și pentru entitatea din Serbia, recent lansata, conform Mediafax.…

- Emiratele Arabe Unite au anunțat etapele urmatoare pentru dezvoltarea unei rețele feroviare care sa cuprinda aproape tot teritoriul țarii și sa ajunga la 1.200 km. Planurile sunt ca în 2030 sa se ajunga la peste 35 de milioane de calatorii facute anual, s-a construit deja o linie pentru trenurile…

- Cheloo, pe numele sau real Catalin Ștefan Ion, este unul dintre cei mai duri artiști din industria muzicala, el fiind recunoscut pentru modul tranșant de a spune lucrurilor pe nume, fara rețineri. Artistul de la Paraziții este și jurat la iUmor, iar in cadrul unei emisiuni a facut o marturisire neașteptata.…