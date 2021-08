Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, a fost aspru criticata dupa ce a spus despre jucatoarele de fotbal din tara ca au "pieptul plat" si a sugerat ca nu ar fi candidate atragatoare pentru casatorie.

- 61% dintre romanii care cred in Dumnezeu spun ca motivul pentru care respecta obiceiurile creștinești este faptul ca așa au fost invațați in familie. Aceasta potrivit unui studiu studiul național realizat de Reveal Marketing Research. Al doilea motiv invocat de 58% dintre ei este iubirea de Dumnezeu…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat trei percheziții domiciliare in municipiul Constanța și in localitatea Corbu. In dosar este cercetat un barbat de 40 de ani. In total au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara,…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean afgan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, ascuns pe lada de scule a semiremorcii unui ansamblu rutier incarcat cu detergent. In data de 16.07.2021, orele 03.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara,…