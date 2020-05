Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul din Campia Turzii intra pe lista unitaților medicale din Romania in care a penetrat COVID-19, dupa ce de azi s-au confirmat mai multe cazuri de infecții, in randul personalului medical. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 19% dintre angajații din sistemul sanitar din Romania spun ca ar trata pacienți infectați cu coronavirus, asumandu-și riscurile, chiar daca nu ar avea echipamentele individuale de protecție necesare, in timp ce 61% spun ca nu ar face acest lucru, scrie Hotnews....

- Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a transmis joi ca s-au obținut rezultate identice in urma testarilor paralele efectuate intre laboratorul de Real Time PCR amenajat in cadrul direcției și laboratorul de la Cluj. Astfel, linia de testare de la Alba Iulia este calibrata și va putea incepe testarea…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor aflați in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor contaminați cu noul virus. Suntem cu toții marcați de evoluția epidemica a noului coronavirus in intreaga lue și aproape ca am uitat de celelalte probleme…

- Institutul National de Sanatate (INS) a actualizat, luni, algoritmul de testare. Toti cei cu infectie respiratorie acuta severa, care nu au gripa, vor fi testati pentru COVID-19. Tot personalul medical care a intrat in contact cu un bolnav confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 va fi de asemenea…

- Institutul National de Sanatate (INS) a actualizat, luni, algoritmul de testare. Toti cei cu infectie respiratorie acuta severa, care nu au gripa, vor fi testati pentru COVID-19. Personalul medical care a avut contact cu un bolnav de COVID-19 va fi testat pentru coronavirus.Testarea pentru…

- Ziarul Unirea PROIECT: Personalul medical implicat in combaterea COVID-19 va primi un spor salarial de pana la 85% Personalul medical (medicii, asistenții sau infirmierii) ce activeaza in cadrul secțiilor din spitalele in care sunt tratați cei ce au contactat noul coronavirus, dar și cei din centre…

- Din totalul cazurilor de infectare cu coronavirus 8,3% este reprezentata de personalul medical care a avut grija de bolnavi, dublu fata de cel inregistrat in China, arata un studiu al fundatiei Gimbe realizat pe baza datelor Institutului Superior de Sanatate din Italia, consemneaza miercuri agentia…