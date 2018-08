Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie care a decimat o parte din coasta Irlandei a scos la iveala un mesaj ce dateaza din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, potrivit fotografiilor realizate de Air Corps. Acestia din urma au descoperit un marcaj al cuvantului „EIRE”, care reprezinta numele irlandez al tarii.

- Un incendiu de vegetatie care a decimat o parte din coasta Irlandei a scos la iveala un mesaj ce dateaza din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, potrivit fotografiilor realizate de Air Corps. Acestia din urma au descoperit un marcaj al cuvantului „EIRE”, care reprezinta numele irlandez al tarii.

- Padurarul de pe un fond de vanatoare din comuna Matesti a alertat autoritatile dupa ce a descoperit in padure cadavrul unui mistret. Medicii veterinari s-au deplasat in zona si au descoperit cadavrul intrat in putrefactie. Imediat au fost prelevate probe care au fost trimise la analiza la Bucuresti.…

- Aceste poze aparute pe net sunt cel mai probabil din Marea Britanie. Un pasionat a pus poze cu o sala de sport în care zac peste 100 de vehicule clasice si exotice. Galeria Foto.

- Parinții fetiței au fost arestați sub suspiciunea de crima. Trupul micuței a fost descoperit acum aproape patru luni langa o padure din Heywood, Marea Britanie. Barbatul de 48 de ani și femeia de 33 de ani au fost reținuți de poliție miercuri, la aproape patru luni de cand corpul unui bebeluș a fost…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Brasov, in cooperare cu autoritatile germane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic de persoane, care ar fi cauzat un prejudiciu de 600.000 de euro statului…

- Laurentiu A. și-a injunghiat de mai multe ori in gat soția, in urma unui conflict spontan. Surse din ancheta sustin ca asasinul ar fi folosit chiar mai mult de un cutit. Cand au ajuns in casa lor din Murfatlar, anchetatorii și-au dat seama ca tragedia era premeditata. In varsta de 47 de ani, Cristina…

- Comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Constanta au efectuat astazi un control la o patiserie din municipiul Constanta. Potrivit comisarului sef adjunct al CJPC Constanta, Horia Constantinecsu, verificarile au avut loc dupa primirea unei sesizari. In urma controlului…